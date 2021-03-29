В сельских почтовых отделениях Рязанской области можно приобрести семена к дачному сезону

Почта России в Рязанской области не только отправляет посылки и доставляет корреспонденцию жителям региона, но и реализует продукты питания, косметику и бытовую химию. В сельской местности на почте всегда можно приобрести по приемлемым ценам. качественные семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений. В ассортименте более 800 наименований товаров для приусадебного хозяйства.

Условия розничной сети позволяют Почте России предлагать товары высокого качества, недоступные для жителей сельской местности в других магазинах. В отличие от небольших продавцов, благодаря развитой логистике, Почта России имеет возможность продавать эти товары без существенных наценок.

Весной 2020 года настоящим хитом продаж стали семена различных огородных культур. За дачный сезон их был продано более 320 тысяч пакетов.

Спросом в почтовых отделениях Рязанской области также пользуются консервы, шоколад и чай. Кроме того, на почте можно приобрести несложную бытовую технику, аксессуары для телефонов, популярные книги, газеты и журналы, детские игрушки.