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Суббота, 3 апреля, 2021
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В сельских почтовых отделениях Рязанской области можно приобрести семена к дачному сезону

7info7

Почта России в Рязанской области не только отправляет посылки и доставляет корреспонденцию жителям региона, но и реализует продукты питания, косметику и бытовую химию. В сельской местности на почте всегда можно приобрести по приемлемым ценам. качественные семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений. В ассортименте более 800 наименований товаров для приусадебного хозяйства.

Условия розничной сети позволяют Почте России предлагать товары высокого качества, недоступные для жителей сельской местности в других магазинах. В отличие от небольших продавцов, благодаря развитой логистике, Почта России имеет возможность продавать эти товары без существенных наценок.

Весной 2020 года настоящим хитом продаж стали семена различных огородных культур. За дачный сезон их был продано более 320 тысяч пакетов.

Спросом в почтовых отделениях Рязанской области также пользуются консервы, шоколад и чай. Кроме того, на почте можно приобрести несложную бытовую технику, аксессуары для телефонов, популярные книги, газеты и журналы, детские игрушки.

Почта России постоянно расширяет ассортимент востребованных населением товаров первой необходимости и повседневного спроса. Около 80% почтовых отделений Рязанской области располагается в сельской местности, где нет розничных точек с широким ассортиментом продукции. Благодаря разветвленной сети почтовых отделений, жители даже самых отдаленных населенных пунктов могут приобрести необходимую продукцию с гарантией качества в шаговой доступности от дома, — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

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