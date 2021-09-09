В селе Успенское Скопинского района построят школу

В четверг, 9 сентября, Николай Любимов в рамках рабочей поездки побывал в селе Успенское Скопинского района. На встрече с местными жителями он рассказал, что проектно-сметная документация для строительства школы в населенном пункте уже готова.
В пресс-службе правительства Рязанской области сообщили, что работы планируют провести в рамках программы по социальному развитию сельских территорий.
В рамках рабочей поездки губернатор посетил благоустроенную территорию Успенского детского сада. Работы на объекте проводились в рамках программы поддержки местных инициатив. На благоустройство направили 434 000 рублей.
Николай Любимов также посетил спортивный кластер, где в рамках нацпроекта «Демография» установили площадку для подготовки к сдаче норм ГТО. Там обустроили хоккейную площадку, детскую и спортивную зоны, а также силовой городок.
Местные жители губернатора помочь в устройстве освещения на региональной дороге, которая проходит через село. Николай Любимов заверил, что работы на объекте проведут в 2022 году.