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Четверг, 9 сентября, 2021
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В селе Успенское Скопинского района построят школу

Елена Лобанова
В селе Успенское Скопинского района построят школу
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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В четверг, 9 сентября, Николай Любимов в рамках рабочей поездки побывал в селе Успенское Скопинского района. На встрече с местными жителями он рассказал, что проектно-сметная документация для строительства школы в населенном пункте уже готова.   

В пресс-службе правительства Рязанской области сообщили, что работы планируют провести в рамках программы по социальному развитию сельских территорий. 

— Все потребности в строительстве школ в Рязанской области выполним максимум за 5 лет, и школа в Успенском тоже появится, — заверил глава региона. 

В рамках рабочей поездки губернатор посетил благоустроенную территорию Успенского детского сада. Работы на объекте проводились в рамках программы поддержки местных инициатив. На благоустройство направили 434 000 рублей. 

— По программе местных инициатив в регионе в целом реализовано больше 560 проектов. Только в этом году – еще плюс 168. Конечно, мы продолжим эту программу, потому что она «идет от земли», учитывает то, что нужно людям, — отметил глава региона. 

Николай Любимов также посетил спортивный кластер, где в рамках нацпроекта «Демография» установили площадку для подготовки к сдаче норм ГТО. Там обустроили хоккейную площадку, детскую и спортивную зоны, а также силовой городок. 

— Здесь смогут заниматься любые группы населения, осваивать разнообразные виды спорта, что очень важно и для физического здоровья людей, и для их саморазвития, – сказал Николай Любимов. 

Местные жители губернатора помочь в устройстве освещения на региональной дороге, которая проходит через село. Николай Любимов заверил, что работы на объекте проведут в 2022 году. 

— Все вопросы, которые сегодня обсуждались, обязательно будем держать на контроле для того, чтобы все они были решены. Именно это должно стать основным итогом нашей встречи. Для меня это самое главное, — заключил губернатор Рязанской области.

  • В селе Успенское Скопинского района построят школу
  • В селе Успенское Скопинского района построят школу

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