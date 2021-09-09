В селе Успенское Скопинского района построят школу

В четверг, 9 сентября, Николай Любимов в рамках рабочей поездки побывал в селе Успенское Скопинского района. На встрече с местными жителями он рассказал, что проектно-сметная документация для строительства школы в населенном пункте уже готова.

В пресс-службе правительства Рязанской области сообщили, что работы планируют провести в рамках программы по социальному развитию сельских территорий.

— Все потребности в строительстве школ в Рязанской области выполним максимум за 5 лет, и школа в Успенском тоже появится, — заверил глава региона.

В рамках рабочей поездки губернатор посетил благоустроенную территорию Успенского детского сада. Работы на объекте проводились в рамках программы поддержки местных инициатив. На благоустройство направили 434 000 рублей.

— По программе местных инициатив в регионе в целом реализовано больше 560 проектов. Только в этом году – еще плюс 168. Конечно, мы продолжим эту программу, потому что она «идет от земли», учитывает то, что нужно людям, — отметил глава региона.

Николай Любимов также посетил спортивный кластер, где в рамках нацпроекта «Демография» установили площадку для подготовки к сдаче норм ГТО. Там обустроили хоккейную площадку, детскую и спортивную зоны, а также силовой городок.

— Здесь смогут заниматься любые группы населения, осваивать разнообразные виды спорта, что очень важно и для физического здоровья людей, и для их саморазвития, – сказал Николай Любимов.

Местные жители губернатора помочь в устройстве освещения на региональной дороге, которая проходит через село. Николай Любимов заверил, что работы на объекте проведут в 2022 году.