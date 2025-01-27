В селе Путятино открыли мемориальную доску Анатолию Арапову, погибшему в зоне СВО. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Доску открыла мама героя Татьяна. Присутствующие почтили память Анатолия минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Анатолий Арапов родился в селе Путятино 3 августа 1983 года. Закончил факультет машиностроения Московского института сферы социальных услуг. Работал по специальности.

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В 2023 году мужчина подписал контракт о прохождении воинской службы. 6 ноября 2024 года Анатолий погиб при исполнении задания в Харьковской области. У него остался сын Кирилл.