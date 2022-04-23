В селе Поляны под Рязанью затопило дачные участки

В селе Поляны Рязанского района из-за половодья затопило несколько дачных участков. Фото опубликовала группа «Рязанский Формат» 23 апреля.
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По данным МЧС, Ока за сутки поднялась на 8 сантиметров.
В селе Поляны Рязанского района из-за половодья затопило несколько дачных участков. Фото опубликовала группа «Рязанский Формат» 23 апреля.
По данным МЧС, Ока за сутки поднялась на 8 сантиметров.
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