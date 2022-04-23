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Суббота, 23 апреля, 2022

В селе Поляны под Рязанью затопило дачные участки

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В селе Поляны под Рязанью затопило дачные участки

Александр Ильин
Фото: Ярослав Муравьев

В селе Поляны Рязанского района из-за половодья затопило несколько дачных участков. Фото опубликовала группа «Рязанский Формат» 23 апреля.

«Некоторые участки в Полянах затопило, мало-помалу вода поднимается», — отметил автор.

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По данным МЧС, Ока за сутки поднялась на 8 сантиметров.

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