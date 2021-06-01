В селе под Рязанью появилось большое граффити с портретом Паустовского

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В понедельник, 31 мая, в селе Екимовка под Рязанью торжественно открыли новый арт-объект – граффити с портретом Константина Паустовского. Об этом сообщила администрация Рязанского района.

Граффити открыли в день рождения Паустовского.

– Именно Екимовка стала первым населённым пунктом в Рязанском крае, которое посетил великий писатель. Память о Паустовском бережно хранят в селе, имя русского писателя здесь носит школа, создан туристический маршрут – «Тропа Паустовского», и всё пропитано воспоминаниями о тех днях, когда писатель жил в Екимовке, – сообщила администрация.

Открывая торжественное мероприятие, заместитель главы администрации Рязанского района Тамара Евсина поздравила екимовцев с успешной реализацией молодёжной инициативы, которая добавила селу туристической привлекательности.

Школьники села Екимовка сразу после открытия арт-объекта отправились в велопоход по тропе Паустовского, осмотреть туристический маршрут отправились почётные гости.

Арт-объект находится на здании Екимовского Дома Культуры в самом центре села.