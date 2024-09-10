В селе Ольхи Шацкого района прошел митинг в честь дня рождения Ивана Земнухова

8 сентября исполнился 101 год со дня рождения Ивана Земнухова, Героя Советского Союза, одного из организаторов и руководителей штаба антифашистской молодёжной организации «Молодая Гвардия». В честь это события в селе Ольхи Шацкого района, где установлен бюст Героя, прошел митинг.

В торжественном событии участвовали ученики Казачинской средней школы и Ольховской школы. С приветственным словом к молодому поколению обратились глава Ольховского сельского поселения Сергей Четвертаков, полковник запаса Николай Балашенков и директор Казачинской средней школы Любовь Киселёва.

Во время митинга собравшиеся вновь вспомнили о подвиге Ивана Земнухова, о его готовности во имя свободы и независимости Отчизны пожертвовать своей жизнью. Ученики Ольховской школы показали литературно — музыкальную композицию.

В завершении митинга школьники посетили историко-краеведческий музей имени Ивана Земнухова.