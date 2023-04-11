В селе Малинищи Рязанской области подстрелили собаку

Во вторник, 11 апреля, в селе Малинищи подстрелили собаку. Пост публикует группа «Помощь животным Рязань | Животные Изнанка» ВКонтакте.

Отмечается, что всё произошло в половине шестого утра. Предположительно, было 2 выстрела – в районе шеи и ближе к голове. Как рассказали местные жители, после двух выстрелов собака с визгом забежала и поползла на 2 этаж. Сейчас животное находится в одном из подъездов дома 3а по улице Центральной.

Автор сообщения просит откликнуться неравнодушных граждан, у кого есть возможность приехать и забрать животное в ветеринарную клинику. Собака бродячая, у местных жителей нет возможности отвезти её куда-то.

Если кто-то может помочь, просьба написать в личные сообщения автору публикации или позвонить в Telegram или в WhatsApp по номеру 8 (960) 571-30-81.