Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Три человека погибли во время пожара в селе Дубровичи под Рязанью

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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В селе Дубровичи под Рязанью во время пожара погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 14 февраля в 10:43. Пожар произошёл в газифицированном доме размером 8Х10 метров. На момент прибытия бригады дом горел по всей площади.

В тушении участвовали 4 пожарных машины, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. В 11:48 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров. Идут проливка и разборка места пожара.

По предварительной информации, погибли 3 человека, их личности устанавливаются.

Также устанавливаются причина возгорания и ущерб.

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