В счетах жителей Екатеринбурга за февраль одна цифра выросла в четыре раза за месяц, написал портал E1.RU.

С такой проблемой столкнулись жители дома на Рощинской, 46/2. Одна из них рассказала, что в январе заплатила за электричество на содержание общедомового имущества 142 рубля, а в феврале — уже более 600 рублей.

«За квартиру обычно 300–350 рублей. А тут — 600! И это у меня однокомнатная квартира. У подруги с двухкомнатной насчитали 850! Это просто нонсенс!» — возмутилась горожанка.

По ее словам, в соседнем доме, в котором больше этажей и подъездов, в квитанциях указаны суммы в районе 130 рублей.