Воскресенье, 26 февраля, 2023
powder

В счетах жителей Екатеринбурга одна цифра выросла в четыре раза за месяц

На главнуюНовости мира

В счетах жителей Екатеринбурга за февраль одна цифра выросла в четыре раза за месяц, написал портал E1.RU.

С такой проблемой столкнулись жители дома на Рощинской, 46/2. Одна из них рассказала, что в январе заплатила за электричество на содержание общедомового имущества 142 рубля, а в феврале — уже более 600 рублей.

«За квартиру обычно 300–350 рублей. А тут — 600! И это у меня однокомнатная квартира. У подруги с двухкомнатной насчитали 850! Это просто нонсенс!» — возмутилась горожанка.

По ее словам, в соседнем доме, в котором больше этажей и подъездов, в квитанциях указаны суммы в районе 130 рублей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации