В СберЗдоровье рассказали, как россияне заботятся о здоровье сердца

В преддверии Международного дня здорового сердца медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) проанализировала, как часто люди обращаются к врачам по поводу сердечно-сосудистых заболеваний – основной причины смертности в мире.

По данным СберЗдоровья – лидера Medtech рынка в России – виден рост спроса на приемы врачей-кардиологов в дистанционном формате. С января по июль 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число онлайн-консультаций в рамках сервиса выросло почти в два раза, а число записей на очный прием через сервис компании увеличилось на 12%. Такой рост спроса на онлайн-консультации связан в том числе с развитием телемедицины в целом, а также с масштабированием собственного проекта СберЗдоровья по дистанционному наблюдению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным СберЗдоровья в январе-июле 2023 и 2024 года к кардиологам чаще обращались пациенты возрастных групп 60+ и 45-60 лет. Доля спроса среди мужчин и женщин как в 2023 году, так и в 2024 составила в среднем 38,5% и 61,5% соответственно. При этом, согласно исследованиям, мужчины больше подвержены контролируемым факторам риска.

Врач-кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Пермикина:

«Для исключения заболеваний сердца в большинстве случаев достаточно делать ЭКГ или УЗИ сердца, а также сдавать кровь на определение уровня холестерина, глюкозы: с 18 до 40 лет – 1 раз в 3 года, если при предыдущих обследованиях все показатели были в норме, и после 40 лет – ежегодно.

В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний рекомендовано отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, сбалансированно питаться, контролировать свой вес, заниматься регулярной посильной физической активностью — 3-4 раза в неделю по 30-40 минут. Также, начиная с 18 лет, необходимо контролировать артериальное давление — измерять его не реже одного раза в три года. При показаниях 130-139 на 85-89 мм рт.ст. и выше необходимо обратиться к врачу-кардиологу для дальнейшей диагностики и наблюдения, чтобы избежать риска развития гипертонии и ее осложнений. Согласно исследованиям, соблюдение этих принципов позволит предотвратить до 80% заболеваний сердца.

Тем, кто уже столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно находиться под медицинским контролем: ежедневно отслеживать показатели давления и выполнять рекомендации врача».

Чтобы быть уверенным в состоянии своего сердца, можно подключить услугу “Умный мониторинг” – программа с использованием умного тонометра СберЗдоровья, который позволяет всегда оставаться на связи с врачом. Тонометр автоматически передает все показания кардиологу, а в случае их отклонения от нормы, врач сам свяжется и предложит предпринять меры, чтобы сохранить здоровье сердца.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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