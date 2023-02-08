Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Сасовском районе Рязанской области открыли новый ФАП

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В селе Агломазово Сасовского района открыли фельдшерско-акушерский пункт. В новом здании медицинскую помощь получают жители ближайших сёл.

ФАП площадью 80 квадратных метров возвели по национальному проекту «Здравоохранение». Он оснащён мебелью и современным оборудованием, включая электрокардиограф, портативный аппарат ИВЛ и анализатор уровня сахара.

Оборудованы процедурный, акушерский кабинеты, а также кабинет для приёма посетителей. Местные жители теперь смогут получать помощь медиков в комфортных современных условиях.

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