В Сасовском районе остановили нетрезвого водителя без прав.

«Шевроле Нива» остановили 25 июля около 6 вечера в посёлке Сотницыно. При общении с 51-летним водителем дорожные инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование выявило 0,278 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления авто и составили на него административный протокол. Санкция предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС от полутора до двух лет.

Сотрудники ГИБДД также выяснили, что мужчина не имел права управления машиной. За это ему выписали административный штраф.

В Госавтоинспекции по Рязанской области отметили, что за повторное управление в состоянии опьянения гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение – 200-300 тысяч рублей. Также наказание предусматривает обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Кроме того, пьяному водителю грозит лишение свободы до 2 лет и лишение права управления на 3 года.