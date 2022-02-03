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Четверг, 3 февраля, 2022

В Сасовском районе девушка подозревается в краже кошелька у 75-летней пенсионерки

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В Сасовском районе девушка подозревается в краже кошелька у 75-летней пенсионерки

Александр Ильин
арест
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Полиция Сасовского района Рязанской области завела уголовное дело на девушку, подозреваемую в краже кошелька из квартиры 75-летней местной жительницы, сообщает ИД «Пресса», ссылаясь на сотрудника МОМВД России «Сасовский».

Установлено, что преступление произошло днём 22 января. Пожилая женщина оставила дверь в квартиру открытой, чем воспользовалась злоумышленница. 

Вскоре её смогли найти по отпечаткам пальцев. Сейчас с неё взяли подписку о невыезде.

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Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

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