В Сасовском районе девушка подозревается в краже кошелька у 75-летней пенсионерки

Полиция Сасовского района Рязанской области завела уголовное дело на девушку, подозреваемую в краже кошелька из квартиры 75-летней местной жительницы, сообщает ИД «Пресса», ссылаясь на сотрудника МОМВД России «Сасовский».

Установлено, что преступление произошло днём 22 января. Пожилая женщина оставила дверь в квартиру открытой, чем воспользовалась злоумышленница.

Вскоре её смогли найти по отпечаткам пальцев. Сейчас с неё взяли подписку о невыезде.

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Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).