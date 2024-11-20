В Сасовском округе столкнулись два большегруза. Есть погибшие

В Сасовском округе 19 ноября произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла примерно в 16:30 на 419-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 52-летний житель Самарской области, управляя грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом, столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого был 55-летний житель Пензенской области.

В результате ДТП погиб водитель «Мерседес Бенц». По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.