Среда, 20 ноября, 2024
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В Сасовском округе столкнулись два большегруза. Есть погибшие

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Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

В Сасовском округе 19 ноября произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла примерно в 16:30 на 419-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 52-летний житель Самарской области, управляя грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом, столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого был 55-летний житель Пензенской области.

В результате ДТП погиб водитель «Мерседес Бенц». По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сасовском округе столкнулись два большегруза. Есть погибшие
В Сасовском округе столкнулись два большегруза. Есть погибшие
В Сасовском округе столкнулись два большегруза. Есть погибшие
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