В Сасово по горячим следам раскрыли кражу смартфона из кафе

Сотрудники ММО МВД Сасовский по горячим следам раскрыли кражу смартфона у 28-летнего жителя Сасово. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Заявитель сообщил правоохранителям, что заглянул в кафе буквально на полчаса. Там было людно. Отлучившись на минутку, мужчина по невнимательности оставил свой гаджет на столе. Вернувшись, он заметил пропажу телефона. Другие посетители утверждали, что не видели момент хищения.

Оперативники угрозыска получили информацию, что на окраине Сасово молодая женщина продаёт смартфон с рук по невысокой цене. Аппарат подержанный и по стилю явно для мужчин. Модель была похожей на пропавший гаджет.

Сотрудники полиции нашли эту 22-летнюю женщину и установили её причастность к краже. Похищенный телефон оказался у неё при себе, его изъяли. Злоумышленницу задержали.

Как оказалось, местная жительница ранее была дважды судима за хищения. В одном случае её добычей стал сотовый телефон.

По предварительным данным, женщина случайно оказалась за одним столиком с несколькими мужчинами. Заметив, что один из соседей оставил гаджет на столе и ушёл, а другие посетители не обращали на него внимания, злоумышленница незаметно взяла гаджет и вышла из заведения. Сбыть похищенное она не успела: её задержала полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.