В Сасове выставили на продажу имущество «Службы быта»

Имущество МУП «ЖКХ Служба быта» в Сасове выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовано в группе администрации Сасовского района.
Как сообщила глава администрации Евгения Рубцова, ликвидации всех муниципальных унитарных предприятий, находящихся в состоянии конкуренции, требует федеральный закон. Сделать это необходимо до 1 января 2025 года. Иначе ликвидация МУПов будет осуществляться через.
Известно, что на балансе предприятия находится здание гостиницы Цна с земельным участком, автомобиль Нyundai GETZ, движимое имущество, которым оборудованы гостиница и ресторан.
Торги будут проводиться в электронной форме через аукцион. Найти информацию о нём можно по ссылке.
Начальная стоимость объекта — 39,5 млн руб.