В Сасове выставили на продажу имущество «Службы быта»

Имущество МУП «ЖКХ Служба быта» в Сасове выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовано в группе администрации Сасовского района.

Как сообщила глава администрации Евгения Рубцова, ликвидации всех муниципальных унитарных предприятий, находящихся в состоянии конкуренции, требует федеральный закон. Сделать это необходимо до 1 января 2025 года. Иначе ликвидация МУПов будет осуществляться через.

— Только поэтому провели процедуру преобразования МУП «ЖКХ Служба быта» в ООО «Служба быта». А готовый бизнес с многолетней историей выставили на продажу. Да, расставаться с муниципальным имуществом и предприятиями городу трудно всегда. Но иногда это делать необходимо, — отметила Рубцова.

Известно, что на балансе предприятия находится здание гостиницы Цна с земельным участком, автомобиль Нyundai GETZ, движимое имущество, которым оборудованы гостиница и ресторан.

Торги будут проводиться в электронной форме через аукцион. Найти информацию о нём можно по ссылке.

Начальная стоимость объекта — 39,5 млн руб.