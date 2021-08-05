В Сасове 48-летняя женщина украла телефон и планшет у детей на площадке

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В Сасове 48-летняя местная жительница украла телефон и планшет у детей. Кражу она совершила на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию поступило заявление от родителей мальчиков. Они рассказали, что у их детей украли дорогостоящие гаджеты. Оказалось, что приятели положили планшет с телефоном на скамье, чтобы не повредить их. А когда вернулись за гаджетами, то их уже не было.

— Ребята рассказали, что видели на площадку женщину с собакой. Они обратили внимание на животное. Когда же пропали гаджеты, то местная жительница начала удаляться от площадки. Дети спросили, видела ли она телефон с планшетом, но та ответила отрицательно, — говорится в сообщении.

Оперативники расспросили жителей и узнали, что похожая женщина с собакой недавно переехала на другой конец города. На новом месте подозреваемую узнали сразу: ее часто видели с питомцем. Полицейские задержали женщину.

Оказалось, что она увидела оставленные без присмотра гаджеты, забрала себе и пошла дальше. Когда вернулась домой, то оставила собаку с добычей и вышла за покупками.

В отношении злоумышленницы решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.