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Четверг, 5 августа, 2021
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В Сасове 48-летняя женщина украла телефон и планшет у детей на площадке

Елена Лобанова
В Сасове 48-летняя женщина украла телефон и планшет у детей на площадке
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В Сасове 48-летняя местная жительница украла телефон и планшет у детей. Кражу она совершила на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

В полицию поступило заявление от родителей мальчиков. Они рассказали, что у их детей украли дорогостоящие гаджеты. Оказалось, что приятели положили планшет с телефоном на скамье, чтобы не повредить их. А когда вернулись за гаджетами, то их уже не было. 

— Ребята рассказали, что видели на площадку женщину с собакой. Они обратили внимание на животное. Когда же пропали гаджеты, то местная жительница начала удаляться от площадки. Дети спросили, видела ли она телефон с планшетом, но та ответила отрицательно, — говорится в сообщении. 

Оперативники расспросили жителей и узнали, что похожая женщина с собакой недавно переехала на другой конец города. На новом месте подозреваемую узнали сразу: ее часто видели с питомцем. Полицейские задержали женщину. 

Оказалось, что она увидела оставленные без присмотра гаджеты, забрала себе и пошла дальше. Когда вернулась домой, то оставила собаку с добычей и вышла за покупками. 

В отношении злоумышленницы решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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