В Саратовской области построят завод по обращению с отходами за 2 млрд рублей

РИА Новости. Объект обращения с ТКО за более чем 2 млрд рублей построят в Саратовской области, сообщили в пятницу в пресс-службе РЭО.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Саратовскую область и обсудил с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным перспективные объекты инфраструктуры. До конца 2023 года в регионе планируется создать объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 200 тысяч тонн.

«Дорожная карта подписана. Планируется строительство объекта в Аткарском районе с применением биорепеллентации и мощностью не менее 200 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в этот комплекс оценивается более чем в 2 млрд рублей», — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, финансирование создания объекта планируется осуществить за счет льготного займа ППК РЭО. Реализация проектов рассматривается на основе концессионных соглашений

Биорепеллентация — новая технология, предполагающая эффективный и экологичный метод борьбы со стаями синантропных птиц, которые создают антисанитарную обстановку, загрязняя пометом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование. Для их отпугивания используются специально обученные хищные птицы. На МПК планируется построить вольер на четыре ястреба -тетеревятника. Рабочий день птиц будет состоять из патрулирования карт полигона на руке инженера по орнитологическому обеспечению безопасности объекта.