В Саратове работодатель изнасиловал пришедшую к нему на собеседование женщину

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Саратова, которого признали виновным в изнасиловании 45-летней женщины под угрозой убийством, пишет Регион 64.
Инцидент произошел ночью 23 января в доме по 1-му Магнитному проезду. Потерпевшая пришла на собеседование в квартиру. Там злоумышленник надругался над жертвой.
Источник уточнил, что горожанка пыталась устроиться на должность SMM-специалиста. Квартиру, где ей назначили встречу, насильник снял перед собеседованием на сутки.
Злоумышленника приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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