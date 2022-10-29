В Саратове работодатель изнасиловал пришедшую к нему на собеседование женщину

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Саратова, которого признали виновным в изнасиловании 45-летней женщины под угрозой убийством, пишет Регион 64.

Инцидент произошел ночью 23 января в доме по 1-му Магнитному проезду. Потерпевшая пришла на собеседование в квартиру. Там злоумышленник надругался над жертвой.

Источник уточнил, что горожанка пыталась устроиться на должность SMM-специалиста. Квартиру, где ей назначили встречу, насильник снял перед собеседованием на сутки.

Злоумышленника приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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