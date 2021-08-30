В Саранске в подвале жилого дома обнаружили гранаты и взрывчатку

В Саранске в подвале дома местный житель нашел боеприпасы. Там лежали гранаты, пули и взрывчатка, сообщает пресс-служба МВД по республике Мордовия.

Мужчина сразу сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место следственно-оперативная группа и Росгвардия оцепили территорию и эвакуировали жильцов.

В ходе осмотра найдены взрывные вещества, гранаты и более 400 пуль. Опасные предметыотправили на судебно-баллистическую экспертизу.

Следователи предполагают, что оружие могло принадлежать одной из преступных группировой, действующей в городе 15 лет назад.