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Понедельник, 30 августа, 2021
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В Саранске в подвале жилого дома обнаружили гранаты и взрывчатку

Кристина Белова
В Саранске в подвале жилого дома обнаружили гранаты и взрывчатку
фото с сайта МВД по республике Мордовия

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В Саранске в подвале дома местный житель нашел боеприпасы. Там лежали гранаты, пули и взрывчатка, сообщает пресс-служба МВД по республике Мордовия.

Мужчина сразу сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место следственно-оперативная группа и Росгвардия оцепили территорию и эвакуировали жильцов.

В ходе осмотра найдены взрывные вещества, гранаты и более 400 пуль. Опасные предметыотправили на судебно-баллистическую экспертизу.

Следователи предполагают, что оружие могло принадлежать одной из преступных группировой, действующей в городе 15 лет назад.

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