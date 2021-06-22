В Саранске обезвредили фальшивомонетчика

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В Саранске 26-летний мужчина расплачивался фальшивыми деньгами за пиццу.

Незаконную операцию он провернул шесть раз в феврале и марте. Причём, заказывая пиццу, предупреждал, что будет расплачиваться пятитысячными купюрами.

Однако в седьмой раз его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ведомства.

В своё оправдание молодой человек сказал, что эти деньги выручил от продажи смартфона.

В соответствии с законодательством РФ он может получить наказание до 8 лет лишения свободы, — пишет Вечерний Саранск.