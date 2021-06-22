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Вторник, 22 июня, 2021
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В Саранске обезвредили фальшивомонетчика

7info7
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
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В Саранске  26-летний мужчина расплачивался фальшивыми деньгами за пиццу.

Незаконную операцию он провернул шесть раз в феврале и марте. Причём, заказывая пиццу, предупреждал, что будет расплачиваться пятитысячными купюрами.

Однако в седьмой раз его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ведомства.

В своё оправдание молодой человек сказал, что эти деньги выручил от продажи смартфона.

В соответствии с законодательством РФ он может получить наказание до 8 лет лишения свободы,  — пишет  Вечерний Саранск.

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