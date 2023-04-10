В Сараевском районе Рязанской области погибло примерно 70% озимых

7 апреля в администрации Сараевского района обсудили гибель озимых культур. По предварительным данным начальника отдела сельского хозяйства Юрия Литвинова, аграрии не досчитались примерно 21 тысячу гектаров – около 70% озимых. Об этом пишет издательство «Пресса».

В совещании участвовали глава минсельхоза Рязанской области Дмитрий Филиппов, зампред правительства Виталий Артёмов, а также представители администраций Сараевского, Сапожковского, Ухоловского, Путятинского и Шацкого районов.

Виталий Артёмов отметил, что ситуация сейчас сложнее, чем в 2021 году.

Виталий Артёмов: «В 2021 году пришлось пересевать в области 60 тысяч гектаров, а в этом – около 100. Встречаемся, чтобы обсудить, как идут дела с весенними работами»

По словам Дмитрия Филиппова, в текущем году полевые работы стартовали раньше, однако сроки для пересева всё равно сжатые. Правительство готово помочь в случае трудностей с севом.

Юрий Литвинов подчеркнул, что аграриям предстоит напряжённая работа с дополнительными затратами на семена, удобрения и топливо.

Источник: Издательство «Пресса»