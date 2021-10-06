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Среда, 6 октября, 2021
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В Сараевском районе нетрезвый мужчина пытался задушить брата

Александр Ильин
В Сараевском районе нетрезвый мужчина пытался задушить брата
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В селе Сысои, Рязанской области, пьяный 32-летний мужчина угрожал убить своего 51-летнего брата. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, братья вместе распивали спиртное. В какой-то момент старший из них начал упрекать младшего в том, что тот не хочет устраиваться на работу. 32-летнему мужчине такие нравоучения не понравились, и он попытался напасть на родственника, угрожая его задушить. 

Полиция прибыла на место происшествия после звонка матери, которая в тот момент находилась дома. Пьяных буянов быстро утихомирили.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на 2 годы или принудительные работы на аналогичный срок. 

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