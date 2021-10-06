В Сараевском районе нетрезвый мужчина пытался задушить брата

В селе Сысои, Рязанской области, пьяный 32-летний мужчина угрожал убить своего 51-летнего брата. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, братья вместе распивали спиртное. В какой-то момент старший из них начал упрекать младшего в том, что тот не хочет устраиваться на работу. 32-летнему мужчине такие нравоучения не понравились, и он попытался напасть на родственника, угрожая его задушить.

Полиция прибыла на место происшествия после звонка матери, которая в тот момент находилась дома. Пьяных буянов быстро утихомирили.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на 2 годы или принудительные работы на аналогичный срок.