В Санкт-Петербурге полицейских задержали за получение взяток от мигрантов

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили факт противоправных действий со стороны должностных лиц управления полиции на метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, с июня 2024 года по февраль 2025 года сотрудники полиции получали незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан. Взамен они не предпринимали мер по пресечению нарушений миграционного законодательства.

Собранные материалы были переданы в следственные органы. В случае подтверждения вины сотрудников им грозит увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также предполагается привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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В МВД подчеркнули, что в ведомстве принципиально реагируют на любые сигналы о возможных нарушениях со стороны сотрудников. В случае установления фактов коррупции виновные несут ответственность независимо от занимаемой должности и выслуги лет.