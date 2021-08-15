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В Самарской области женщина заморила голодом восьмимесячного сына. Тело малыша нашли в четверг, 12 августа. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.

Известно, что местная жительница ушла из дома 9 августа и оставила там двоих сыновей. Погибшему было 8 месяцев, а выжившему брату — 3 года. Младший мальчик был пристегнут ремнем в коляске.

Домой женщина вернулась лишь 12 августа. Тогда восьмимесячный ребенок уже был мертв. Старшему мальчику не понадобилась медицинская помощь.

Против женщины возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство малолетнего».

— Я осознавала, что делаю. Не знаю, что еще сказать, — расплакалась во время судебного заседания подозреваемая.

Знакомые женщины рассказали, что та всегда много пила и была неразборчива в связях.

Суд арестовал женщину до 11 октября.