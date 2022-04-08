В Самарской области вдовца уличили в совращении второклассницы

Возбуждено уголовное дело против 55-летнего жителя Сызрани, которого уличили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, пишет КП.

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Некоторое время назад мужчина овдовел. В начале апреля на него пожаловалась местная жительница. Она заявила, что подозреваемый домогался до ее дочери, которая учится во втором классе.

Выяснилось, что злоумышленник находился со школьницей в своей квартире. Он встретил девочку на улицу и заманил ее в свое жилище.

Так педофил удовлетворил свои потребности, говорил с жертвой о сексуальных отношениях, трогал ее, обнял, стал гладить ягодицы, а также лез целоваться.