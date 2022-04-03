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Воскресенье, 3 апреля, 2022

В Самарской области студентки толпой жестоко избили школьницу

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В Самарской области студентки толпой жестоко избили школьницу

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Прокуратура начала проверку после публикации видео избиения 15-летней девочки в Сергиевском районе Самарской области, сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 26 марта. Побои подростку нанесли три девушки, четвертая участница экзекуций снимала происходящее на камеру. Предварительно, школьницу избили односельчанки, студентки местного техникума.

Злоумышленницы поймали девочку поздно вечером, выбрав для разбирательств наиболее укромное место.

На видео видно, как пострадавшая плачет, закрыв лицо руками, и просит уладить конфликт мирно. Однако одна из нападавших вспомнила «косяки» несчастной девушки.

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Девушка пыталась подняться, но к процессу подключилась следующая участница разборок, которая схватила ее за голову, уложила на асфальт и стала наносить удары.

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