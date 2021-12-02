В Самарской области расследуют дело 21-летней матери, избившей грудничка из-за громкого плача

В городе Жигулёвск Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 21-летней девушки, которая подозревается в жестоком избиении своего двухнедельного сына, сообщает «КП-Самара».

Об инциденте стало известно 29 ноября. В полицию позвонили медики из больницы №5 и сообщили, что к ним поступил младенец с кровоподтёками, синяками и переломом бедра.

В квартиру, где проживал пострадавший, выехала следственно-оперативная группа. Там задержали мать ребёнка, которая дала признательные показания.

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В региональном следкоме пояснили, что ЧП случилось вечером 28 ноября. Замужняя девушка находилась в квартире с двумя детьми: двухнедельным пострадавшим и годовалым первенцем.

Новорожденный постоянно плакал, никак не мог заснуть. В один момент девушке это надоело и она избила сына руками и ногами, после чего ушла из помещения.

В настоящий момент 21-летнюю мать заключили под стражу на два месяца. Как пишет «КП-Самара», подозреваемая состоит на учёте в больнице по психическому заболеванию.