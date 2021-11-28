В Самарской области полицейский спросонья выстрелил в напарника

В Красноармейском районе Самарской области 23-летний сотрудник полиции спросонья выстрелил в коллегу и ранил себя, сообщает «КП-Самара».

Инцидент случился в местной больнице. Правоохранители сторожили осужденного за кражу 30-летнего мужчину, который недавно поранился и находился в хирургическом отделении. Молодой сержант ненадолго заснул, и в этот момент в палату вошёл его напарник.

Сержанту показалось, что осужденный встал с кровати и напал на полицейского, поэтому он выстрел из табельного оружия, пытаясь спасти друга.

В результате происшествия сержант ранил в ногу коллегу, а сам получил травму пальца. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.