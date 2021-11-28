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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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В Самарской области полицейский спросонья выстрелил в напарника

Александр Ильин

В Красноармейском районе Самарской области 23-летний сотрудник полиции спросонья выстрелил в коллегу и ранил себя, сообщает «КП-Самара».

Инцидент случился в местной больнице. Правоохранители сторожили осужденного за кражу 30-летнего мужчину, который недавно поранился и находился в хирургическом отделении. Молодой сержант ненадолго заснул, и в этот момент в палату вошёл его напарник. 

Сержанту показалось, что осужденный встал с кровати и напал на полицейского, поэтому он выстрел из табельного оружия, пытаясь спасти друга. 

В результате происшествия сержант ранил в ногу коллегу, а сам получил травму пальца. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

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