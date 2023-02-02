Четверг, 2 февраля, 2023
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В Самарской области отец женился на дочери

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Изображение от freepic.diller на Freepik

Верховный суд обратил внимание на необычную запись о регистрации брака между Самарской области, написал портал 63.RU.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Тогда отношения официально оформили 45-летний мужчина и 28-летняя женщина.

«В 2019 году представители прокуратуры обратились в суд с требованием аннулировать запись», – указали в суде.

Выяснилось, что молодожены являются кровными родственниками — отцом и дочерью.

В Верховном суде пояснили, что в 2010 году девушка сменила имя. Сотрудники ЗАГС упустили этот момент. В итоге представители прокуратуры смогли добиться аннулирования брака родственников.

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