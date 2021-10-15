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Пятница, 15 октября, 2021
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В Самаре приезжие издевались над пенсионером и кинули в него фрукт

Александр Ильин
Фото: соцсети

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В Самаре несколько мигрантов кинули фрукт в идущего мимо пенсионера, попав ему в глаз. Видео, где за пострадавшего вступились прохожие, появилось в группе «Подслушано | Самара». 

Как пишет автор ролика, хулиганы кинули фрукт «ради забавы». После их пытались отчитать неравнодушные местные жители, однако приезжие начали проявлять агрессию и к ним. 

«Женщина прочитала им нотации и пыталась призвать из недр их души совесть, но она не пришла на её зов», — рассказывает автор. 

Уточняется, что конфликт произошёл на одной из торговых точек в Промышленном районе Самары. 

В настоящее время в полиции идёт проверка. Материал зарегистрирован в дежурной части.

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