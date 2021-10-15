В Самаре приезжие издевались над пенсионером и кинули в него фрукт

В Самаре несколько мигрантов кинули фрукт в идущего мимо пенсионера, попав ему в глаз. Видео, где за пострадавшего вступились прохожие, появилось в группе «Подслушано | Самара».
Как пишет автор ролика, хулиганы кинули фрукт «ради забавы». После их пытались отчитать неравнодушные местные жители, однако приезжие начали проявлять агрессию и к ним.
Уточняется, что конфликт произошёл на одной из торговых точек в Промышленном районе Самары.
В настоящее время в полиции идёт проверка. Материал зарегистрирован в дежурной части.