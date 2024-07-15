В Рыбновском районе женщина угрожала соседке ножом, когда та попыталась вмешаться в ее ссору с сожителем

В Рыбновском районе полицейские предотвратили опасный конфликт, который мог закончиться поножовщиной. Об этом написала пресс-служба регионального УМВД России.

44-летняя жительница Рыбного пришла в гости к соседям – 48-летней женщине и ее 57-летнему сожителю. Все трое выпивали, и в какой-то момент у сожителей между собой возник конфликт. Гостья попыталась вмешаться, но это не понравилось хозяйке квартиры. Она посчитала, что женщина встала между ней и ее сожителем. Хозяйка схватила нож и пригрозила зарезать соседку, если она не замолчит. 44-летняя женщина испугалась, убежала из комнаты и вызвала полицию.

Сотрудники приехали быстро. Они нейтрализовали опасную ситуацию.

Теперь 48-летней жительнице Рыбного грозит уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.