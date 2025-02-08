В Рыбновском районе ввели карантин из-за бешенства у кошки

В селе Алёшня Рыбновского района зафиксирован случай заболевания бешенством у кошки. В связи с этим введены ограничительные меры (карантин), соответствующее постановление подписал губернатор Павел Малков, сообщает сайт ИД «Пресса».

На период карантина запрещена торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за пределы угрожаемой зоны.

Ветеринарные службы проводят подворный обход и бесплатную вакцинацию непривитых животных.

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Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и предоставить питомцев для осмотра.

С начала года в Рыбновском районе выявили два случая бешенства у домашних животных, которые не были привиты. Бешенство неизлечимо, единственной защитой остается вакцинация.