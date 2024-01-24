В Рыбновском районе возобновил работу ЗАГС

Спустя полтора года в Рыбновском районе возобновили регистрацию актов гражданского состояния, сообщает издательство «Пресса». Подать и получить документы местные жители могут по адресу: улица Почтовая, 8.

Приём граждан проводит главный специалист по регистрации актов гражданского состояния администрации Рыбновского района Олеся Юрчак. Местные жители могут получить свидетельства о рождении и смерти, зарегистрировать смену имени, брак, развод, усыновление, заверить копии актовых записей и свидетельств, справки.

Сообщается также, что брак можно зарегистрировать в торжественной обстановке. В помещении, где проводятся подобные церемонии, уже запланирован ремонт, чтобы молодожёнам было приятно там находиться и делать красивые фотографии.