В Рыбновском районе возле детской площадки сбили 4-летнего ребенка

В поселке Дивово Рыбновского района днем 27 июля под колеса автомобиля попал 4-летний ребенок. Об этом сообщается в группе «Типичное Рыбное».

Как пишет автор поста, авария произошла возле проезжей части. Рядом находилась детская площадка, не оборудованная дорожными знаками. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель с места ДТП скрылся.

Также отмечается, что это не первая трагедия в этом месте. По словам автора поста, жители посёлка уже писали обращение, чтобы здесь установили знаки, а на дорогах сделали искусственные неровности («лежачие полицейские»).