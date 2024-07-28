Воскресенье, 28 июля, 2024

В Рыбновском районе возле детской площадки сбили 4-летнего ребенка

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В поселке Дивово Рыбновского района днем 27 июля под колеса автомобиля попал 4-летний ребенок. Об этом сообщается в группе «Типичное Рыбное».

Как пишет автор поста, авария произошла возле проезжей части. Рядом находилась детская площадка, не оборудованная дорожными знаками. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель с места ДТП скрылся.

Также отмечается, что это не первая трагедия в этом месте. По словам автора поста, жители посёлка уже писали обращение, чтобы здесь установили знаки, а на дорогах сделали искусственные неровности («лежачие полицейские»).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Опубликовано видео аварии, в которой пострадали подростки на мотоцикле

В Омске расследуют смерть девочки, приехавшей в гости из Москвы

Военкоры раскрыли детали засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Африке

Соседи рассказали о жителе Подмосковья, который обезглавил супругу

Знакомство в интернете закончилось для юной петербурженки изнасилованием

В Рязанском районе в кювет съехал автомобиль, за рулем которого было 10-летний водитель

Боялся, что умру. Китайский турист рассказал о приключениях в Калининграде

SHOT: сын миллиардера устроил драку с сотрудниками полиции в Москве

23-летняя рязанка потеряла способность ходить из-за рассеянного склероза

Касимовского вандала задержали полицейские

Жителей Центральной России предупредили о похолодании

Верка Сердючка подставила Вайкуле в Юрмале обращением на русском