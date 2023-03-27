В Рыбновском районе в воскресенье сгорел жилой дом

В воскресенье, 26 марта, в селе Пощупово Рыбновского района произошёл пожар в жилом доме. Фото с места происшествия публикует группа Рязань Online ВКонтакте.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что сигнал о возгорании в доме на улице Сиреневой села Пощупово поступил в 15:04. В 15:29 пожар был локализован, а в 16:30 — полностью ликвидирован на площади 18 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб уточняются.

В тушении участвовали 4 единицы техники и 9 человек личного состава.