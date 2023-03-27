Понедельник, 27 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рыбновском районе в воскресенье сгорел жилой дом

На главнуюНовости Рязани
Фото из группы Рязань Online ВКонтакте

В воскресенье, 26 марта, в селе Пощупово Рыбновского района произошёл пожар в жилом доме. Фото с места происшествия публикует группа Рязань Online ВКонтакте.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области рассказали, что сигнал о возгорании в доме на улице Сиреневой села Пощупово поступил в 15:04. В 15:29 пожар был локализован, а в 16:30 — полностью ликвидирован на площади 18 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб уточняются.

В тушении участвовали 4 единицы техники и 9 человек личного состава.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации