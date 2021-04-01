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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рыбновском районе трое мужчин украли семь металлических мусорных контейнеров

Елена Лобанова

В поселке Пионерский Рыбновского района трое мужчин украли семь металлических мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Местные жители сообщили полицейским о пропаже трех мусорных контейнеров. Позже очевидцы рассказали об исчезновении еще четырех объектов. Опросив местных жителей, правоохранителям удалось найти свидетеля. 

— Мужчина рассказал, что накануне днем двое незнакомцев загружали в кузов автомобиля мусорные контейнеры. Злоумышленники уверили, что они работники службы ЖКХ и собирают контейнеры для планового ремонта, — говорится в сообщении. 

Тогда объяснение удовлетворило любопытство мужчины, однако вызвало сомнение у полицейских. Мужчина не вглядывался в лица работников и не запомнил госномер автомобиля. Правоохранители проанализировали записи камер и обнаружили фрагменты, на которых похожий автомобиль передвигался по улицам. 

— Правоохранители выяснили, что этот грузовик принадлежит 33-летнему жителю Московской области. Оказалось, что к преступлению причастны он и его двое знакомых в возрасте 41 года и 27 лет. Злоумышленников задержали, — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, 33-летний житель Московской области решил украсть контейнеры из поселка Пионерский. Мужчина подумал, что там его никто не знает, поэтому будет легко ввести случайных свидетелей в заблуждение и скрыться. Похищенные контейнеры они разрезали на куски и сдали на металлолом. 

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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