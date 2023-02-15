В Рыбновском районе открыли Год педагога и наставника

Во вторник, 14 февраля, в Рыбновском муниципальном районе прошли торжества по случаю открытия Года педагога и наставника. Мероприятия Года будут направлены на повышение престижа профессии учителя и на привлечение в районные школы новых молодых специалистов.

Заместитель председатель Рязанской областной думы Николай Макариков поприветствовал педагогическое сообщество. По его словам, Год педагога и наставника объявлен президентом Владимиром Путиным, и это говорит о признании на государственном уровне важности работы преподавателей.

Николай Макариков: «Профессия педагога – одна из самых значимых и сложных. Вы учите и воспитываете наших детей, помогаете им раскрыть и таланты и способности. Каким бы современным ни было школьное оборудование, какими бы актуальными ни были учебники, слово учителя, пример наставника являются определяющими в образовании»

Лучшие педагоги района получили награды муниципального и регионального уровня.