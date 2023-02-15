В Рыбновском районе открыли Год педагога и наставника

Во вторник, 14 февраля, в Рыбновском муниципальном районе прошли торжества по случаю открытия Года педагога и наставника. Мероприятия Года будут направлены на повышение престижа профессии учителя и на привлечение в районные школы новых молодых специалистов.
Заместитель председатель Рязанской областной думы Николай Макариков поприветствовал педагогическое сообщество. По его словам, Год педагога и наставника объявлен президентом Владимиром Путиным, и это говорит о признании на государственном уровне важности работы преподавателей.
Лучшие педагоги района получили награды муниципального и регионального уровня.
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