17.8 C
Рязань
Пятница, 16 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рыбновской больнице ребёнку не оказали помощь, сославшись на просроченный гипс

7info
Изображение Stefano Ferrario с сайта Pixabay
- Advertisement -

Прокуратура Рыбновского района провела проверку после появления в СМИ информации о неоказании помощи ребёнку в местной больнице. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Выяснилось, что в начале февраля в детском саду девочка повредила руку во время прогулки в детском саду. Воспитатель сообщила о случившемся матери пострадавшей. В тот же день вместе с заведующим детсада женщина с дочерью обратились в Рыбновскую районную больницу.

Ребёнку сделали рентген, после чего врач-травматолог отправил пациенту в Рязань. Оказывать помощь на месте он не стал, сказав,  что срок годности гипсового бинта истёк в 2017 году.

– Фактически врачом медицинского учреждения было отказано в оказании медицинской помощи девочке, – говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области. 

Прокуратура направила главврачу больницы представление. Оно рассмотрено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]