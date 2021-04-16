В Рыбновской больнице ребёнку не оказали помощь, сославшись на просроченный гипс

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Прокуратура Рыбновского района провела проверку после появления в СМИ информации о неоказании помощи ребёнку в местной больнице. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Выяснилось, что в начале февраля в детском саду девочка повредила руку во время прогулки в детском саду. Воспитатель сообщила о случившемся матери пострадавшей. В тот же день вместе с заведующим детсада женщина с дочерью обратились в Рыбновскую районную больницу.

Ребёнку сделали рентген, после чего врач-травматолог отправил пациенту в Рязань. Оказывать помощь на месте он не стал, сказав, что срок годности гипсового бинта истёк в 2017 году.

– Фактически врачом медицинского учреждения было отказано в оказании медицинской помощи девочке, – говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура направила главврачу больницы представление. Оно рассмотрено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.