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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Рыбном «растаяла» новая асфальтовая дорожка

7info

В городе Рыбное с приходом весны «растаял» новый тротуар, сообщается в группе ВК.  

Снимки сделаны на улице Крымской, написал автор поста. 


Фото: Никита Гуров

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