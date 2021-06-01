В Ряжске мужчина угрожал зарезать жену из-за «подозрительного» звонка

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В Ряжске мужчина чуть не зарезал жену из-за «подозрительного» звонка. Конфликт удалось решить полицейским. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Все произошло 27 мая на съемной квартире на улице Волгоградской. В тот день 42-летняя женщина занималась домашними делами, а мужчина выпивал на кухне. Когда у пострадавшей зазвонил телефон, она вышла из комнаты, чтобы не мешать супругу.

— Через время мужчина поинтересовался, кто звонил женщине. Ответ показался неправдоподобным, поэтому он отреагировал агрессивно. Он пообещал расправиться с супругой, если та все не расскажет, — говорится в сообщении.

Подозреваемый вышел из комнаты, а вернулся уже с кухонным ножом в руке. Он толкнул женщину на кресло и направил нож в лицо, пригрозив убийством.

Супруга объяснила, что звонили из банка и предлагали кредит. Когда мужчина немного успокоился, пострадавшая позвонила в полицию. Прибывшие оперативники утихомирили буяна.

Ранее мужчину уже обвиняли в угрозе убийством. В настоящее время против 31-летнего жителя Ряжска завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.