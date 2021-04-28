В рязанском ТЦ «М5 Молл» открылся новый магазин

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В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» открылся магазин Love story, где можно выбрать женскую и мужскую одежду для торжественных случаев.

В новом магазине гости ТРЦ смогут найти наряды на свадьбы, праздники, вечеринки и другие особые даты. Ассортимент Love story включает безукоризненные мужские костюмы, сшитые по добротным лекалам от турецких и российских производителей. Женская линия магазина — это изысканные свадебные, вечерние и коктейльные платья в актуальной цветовой гамме, сшитые из тканей европейского качества. География производителей весьма обширная: в Love story представлены платья из Польши, Турции, Украины, Киргизии, Китая, а также от отечественных дизайнеров. В планах магазина дополнить ассортимент модными аксессуарами. Магазин Love story расположен в «М5 Молл», входы №№ 1,2.

Напоминаем, что с 10 апреля после ремонта начала работу часть ТРЦ «М5 Молл», в которой открылись более 20 магазинов и центр «Страна Мадагаскария», расположенный рядом с фудкортом, вход 2.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает всем посетителям о необходимости соблюдать масочный режим и установленную безопасную дистанцию в 1.5 метра. Обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.