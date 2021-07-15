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Четверг, 15 июля, 2021
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В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения

Елена Лобанова
В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения
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В Парке советско-польского братства по оружию в Рязани установят камеры видеонаблюдения. Об этом стало известно на выездном совещании подразделений мэрии и ОНФ в четверг, 15 июля. 

Работы на объекте должны были завершить к настоящему времени, однако подрядчик не успел выполнить свои обязательства. Из-за этого в отношении него применят штрафные санкции. 

К настоящему времени на объекте установили 150 столбов освещения, укрепили площадку будущего парка военной техники, уложили борта. На данном участке уложат плитку, а сам парк огородят.  

Представитель подрядчика пообещал закончить все работы до 20 августа.

  • В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения
  • В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения
  • В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения
  • В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения
  • В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения
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