В рязанском Парке советско-польского братства по оружию установят камеры видеонаблюдения

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В Парке советско-польского братства по оружию в Рязани установят камеры видеонаблюдения. Об этом стало известно на выездном совещании подразделений мэрии и ОНФ в четверг, 15 июля.

Работы на объекте должны были завершить к настоящему времени, однако подрядчик не успел выполнить свои обязательства. Из-за этого в отношении него применят штрафные санкции.

К настоящему времени на объекте установили 150 столбов освещения, укрепили площадку будущего парка военной техники, уложили борта. На данном участке уложат плитку, а сам парк огородят.

Представитель подрядчика пообещал закончить все работы до 20 августа.