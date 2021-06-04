В рязанском Лесопарке стартует проект «Лови лето»

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В субботу, 5 июня, в рязанском Лесопарке дадут старт проекту «Лови лето», в ходе которого в выходные и праздничные дни в парке будут организованы активности для взрослых и детей. Об этом сообщает на странице Лесопарка ВКонтакте.

Утро выходного дня начнётся с активной зарядки в стиле «Zumba».

В 10:30 Ксения Пузырева расскажет о второй жизни вещей: вся правда и вымыслы, с которыми мы сталкиваемся в интернете и в жизни.

В 11:30 с лекцией о переработке отходов выступит Ирина Куликова. В своем выступлении она затронет актуальные вопросы на данную тематику, поделится собственным опытом и наблюдениями и представит перечень продуктов, которые можно обработать.

В рамках старта проекта пройдут тематические мастер-классы. Участники смогут расписать посуду яркими, летними красками, а также ближе познакомиться с чудесами природы.

В 15:00 в парке будет звучать живая музыка.