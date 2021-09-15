В Рязанском лесопарке состоится старт «Кросса Нации»

В субботу, 18 сентября, в 12:00 в Лесопарке дадут старт массовому легкоатлетическому забегу «Кросс Нации». Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного дня бега, сообщают в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Комиссия по допуску участников будет работать 16-17 сентября в СШОР «ЦСК». Регистрация участников начнётся в 9:00 в день соревнований. Спортсменам предстоит пробежать дистанцию в 4 км. Подробная программа мероприятия размещена на сайте ведомства.

В Минспорта также уведомляют, что 18 сентября с 12.00 до 13.00 часов будет перекрыто движение по маршруту забега: Лесопарк — ул. Свободы — Рыбацкая ул. — пр-д Речников — Окское шоссе — Лесопарк.