В Рязанском кремле расскажут о культуре финно-угорских народов

Во вторник, 21 сентября, в Рязанском кремле откроется выставка «След далёких предков», на которой горожан познакомят с культурой финно-угорцев и её влиянии на традиционные наряды Рязанщины. Об этом сообщается на странице музея-заповедника во ВКонтакте.

На выставке будет продемонстрировано, как рязанская этнографическая культура впитала традиции финно-угорских народов. Посетители смогут увидеть множество элементов исторических костюмов, найденных в процессе раскопок.

Выставка откроется 21 сентября в 15:00 в Певческом корпусе кремля.