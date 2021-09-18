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Суббота, 18 сентября, 2021
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В Рязанском кремле расскажут о культуре финно-угорских народов

Александр Ильин
В Рязанском кремле расскажут о культуре финно-угорских народов

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Во вторник, 21 сентября, в Рязанском кремле откроется выставка «След далёких предков», на которой горожан познакомят с культурой финно-угорцев и её влиянии на традиционные наряды Рязанщины. Об этом сообщается на странице музея-заповедника во ВКонтакте. 

На выставке будет продемонстрировано, как рязанская этнографическая культура впитала традиции финно-угорских народов. Посетители смогут увидеть множество элементов исторических костюмов, найденных в процессе раскопок. 

Выставка откроется 21 сентября в 15:00 в Певческом корпусе кремля.

В Рязанском кремле расскажут о культуре финно-угорских народов
Фото: группа ВКонтакте Музей-заповедник «Рязанский кремль»

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