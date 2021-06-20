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В Рязанском десантном училище прошёл выпускной

7info
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В субботу, 19 июня, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 140-му выпуску офицеров и 12-му выпуску прапорщиков. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Поздравить выпускников приехали командующий ВДВ Анатолий Сердюков, заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко. От имени губернатора Рязанской области десантников приветствовала первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Участниками мероприятия стали глава администрации Рязани Елена Сорокина, митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Рослякова подчеркнула, что в Рязани всегда будут рады выпускникам училища, которые разъедутся по местам службы. Садовенко подчеркнул: знания полученные в училище станут надежной опорой преданного служения Родине.

В этом году училище выпустило почти 500 человек. 407 получили высшее образование, 63 – среднее профессиональное. Выпустились 8 адъюнктов. 69 выпускников представляют более 10 иностранных государств.

Завершился праздник торжественным маршем, показательными выступлениями десантников, песнями ансамбля «Крылатая пехота».

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