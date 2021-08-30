В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»

В последнюю субботу лета, 28 августа, на площадке ЦПКиО прошла очередная встреча владельцев собак породы вест-хайленд-уайт-терьер и их питомцев.
«Вестик-Фестик» посетили не только рязанцы, но и жители Московской области. Милые белые собаки участвовали в конкурсах от «КБ праздников» с призами от магазина «ЗооВетМаркет». В одном из них – конкурсе «СуперГАВ» – вестики соревновались в лае. Выбирали того вестика, что пролает наибольшее количество раз. А в другом животные на скорость поедали вкусности и преодолевали при этом дистанцию в 6 метров. Самому маленькому участнику фестиваля – вестику Ришу – всего 4 месяца. Но он сражался за призы наравне с взрослыми собаками.