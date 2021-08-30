В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»

Я организую это мероприятие дважды в год – в последнюю субботу лета и последнюю субботу зимы, — говорит Дмитрий Беляев, организатор «Вестик-Фестика». – У меня у самого красавица Петра этой породы, и она с удовольствием общается с другими собаками, участвуют в конкурсах. Сегодня наша Петра больше всех прогавкала, кстати. На этих встречах важно то, что владельцы вест-хайленд-уайт терьеров получают ценную информацию в общении между собой, делятся опытом по различным вопросам. Так что ждем теперь всех в последнюю субботу зимы. Все подробности – в нашей группе ВК «Вестик-Фестик».