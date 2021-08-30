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Понедельник, 30 августа, 2021
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В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»

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В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»

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В последнюю субботу лета, 28 августа, на площадке ЦПКиО прошла очередная встреча владельцев собак породы вест-хайленд-уайт-терьер и их питомцев.

«Вестик-Фестик» посетили не только рязанцы, но и жители Московской области. Милые белые собаки участвовали в конкурсах от «КБ праздников» с призами от магазина «ЗооВетМаркет». В одном из них – конкурсе «СуперГАВ» –  вестики соревновались в лае. Выбирали того вестика, что пролает наибольшее количество раз. А в другом животные на скорость поедали вкусности и преодолевали при этом дистанцию в 6 метров. Самому маленькому участнику фестиваля – вестику Ришу – всего 4 месяца. Но он сражался за призы наравне с взрослыми собаками.

  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»
  • В рязанском ЦПКиО прошёл «Вестик-Фестик»

Я организую это мероприятие дважды в год – в последнюю субботу лета и последнюю субботу зимы, — говорит Дмитрий Беляев, организатор «Вестик-Фестика». – У меня у самого красавица Петра этой породы, и она с удовольствием общается с другими собаками, участвуют в конкурсах. Сегодня наша Петра больше всех прогавкала, кстати. На этих встречах важно то, что владельцы вест-хайленд-уайт терьеров получают ценную информацию в общении между собой, делятся опытом по различным вопросам. Так что ждем теперь всех в последнюю субботу зимы. Все подробности – в нашей группе ВК «Вестик-Фестик».

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