В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов

В Филиале ФКП Росгосцирк «Рязанский государственный цирк» завершился⠀двухнедельный Фестиваль цирковых мастер-классов, который проходил в нашем городе с 14 по 26 августа. ⠀

Мероприятие было приурочено к 102-ой годовщине основания системы государственных цирков России. Серия цирковых мастер-классов для рязанцев была организована в городских парках, и принять участие в них могли все желающие.

26 августа на манеже Рязанского цирка воспитанники цирковых студий и танцевальных коллективов города смогли примерить на себя роль жонглеров и испытать свои способности в работе с булавами, кольцами, мячами для жонглирования.

Артисты РОСГОСЦИРКА также познакомили юных зрителей с методами гуманной дрессуры, а их подопечные — обезьянки, пони и собаки с удовольствием продемонстрировали свое мастерство и порадовали детей.

В заключении мероприятия все дети получили на память забавные фигурки из шариков для моделирования.