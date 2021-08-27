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Суббота, 28 августа, 2021
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В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов

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В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов

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В Филиале ФКП Росгосцирк «Рязанский государственный цирк» завершился⠀двухнедельный Фестиваль цирковых  мастер-классов,  который проходил в нашем городе с 14 по 26 августа. ⠀

Мероприятие было приурочено к 102-ой годовщине основания системы государственных цирков России. Серия цирковых мастер-классов для рязанцев была организована в городских парках, и принять участие в них могли все желающие.

26 августа на манеже Рязанского цирка воспитанники цирковых студий и танцевальных коллективов города смогли примерить на себя роль жонглеров и испытать свои способности в работе с булавами, кольцами, мячами для жонглирования.

Артисты РОСГОСЦИРКА также  познакомили юных зрителей с методами гуманной дрессуры, а их подопечные — обезьянки, пони и собаки  с удовольствием продемонстрировали свое мастерство и порадовали детей.

В заключении мероприятия все дети получили на память забавные фигурки из шариков для моделирования.

  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов
  • В Рязанском цирке прошла серия мастер-классов

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