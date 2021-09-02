В Рязанской ОКБ строят вертолётную площадку

На территории Рязанской ОКБ строят вертолётную площадку. О том, как идут работы, рассказал главный врач больницы Андрей Карпунин.

На месте будущей площадки насыпали песок и утрамбовали его. Сейчас рабочие посыпают его щебнем. Скоро там уложат аэродромную прокладку и зальют её бетоном.

По словам Карпунина, решение о строительстве вертолётной площадки принято давно. Теперь, когда санавиация региона усилилась ещё одним вертолётам, потребность в ней стала ещё острее.

Сейчас вертолёты санавиации садятся недалеко от ОКБ, в Перинатальном центре. Однако всё чаще санитарная эвакуация требуется взрослым людям. Новая вертолётная площадка сделает транспортировку больных более быстрой и комфортнной.

Главврач Карпунин также добавил, что примеру ОКБ должны последовать и другие крупные больницы региона.