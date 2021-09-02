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Четверг, 2 сентября, 2021
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В Рязанской ОКБ строят вертолётную площадку

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В Рязанской ОКБ строят вертолётную площадку

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На территории Рязанской ОКБ строят вертолётную площадку. О том, как идут работы, рассказал главный врач больницы Андрей Карпунин.

На месте будущей площадки насыпали песок и утрамбовали его. Сейчас рабочие посыпают его щебнем. Скоро там уложат аэродромную прокладку и зальют её бетоном.

По словам Карпунина, решение о строительстве вертолётной площадки принято давно. Теперь, когда санавиация региона усилилась ещё одним вертолётам, потребность в ней стала ещё острее.

Сейчас вертолёты санавиации садятся недалеко от ОКБ, в Перинатальном центре. Однако всё чаще санитарная эвакуация требуется взрослым людям. Новая вертолётная площадка сделает транспортировку больных более быстрой и комфортнной.

Главврач Карпунин также добавил, что примеру ОКБ должны последовать и другие крупные больницы региона.  

Если у районных больниц будут такие площадки, эвакуировать пациентов станет проще, — считает он.

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